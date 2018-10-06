Normal doğumu teşvik etmek amacıyla Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, anne adaylarına yönelik “Anne Bana Bir Şans Ver” projesi başlatıldı.Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, aile hekimlerine başvuran ve ilk doğumlarını gerçekleştirecek anne adaylarına bilgilendirme eğitimi, bireysel danışmanlık ve travma (doğum süreci) desteği vererek; doğum korkusu olan gebeleri normal doğuma yönlendirmeyi ve ildeki primer sezaryen oranlarını düşürmeyi hedeflediklerini belirtti.

ÖNCE SAMSUN SONRA TÜM TÜRKİYE

Öncelikle Atakum ve İlkadım ilçelerinde ilk kez doğum yapacak bin 658 gebenin hedef grup olarak belirlendiğini dile getiren Oruç, gruplara haftada bir gün 4 saat eğitimler verileceğini ifade etti. Oruç, “Amacımız ilk gebeliklerini yaşayan ancak normal doğum eylemine karşı olumsuz bakış açısına sahip annelerin tutumlarının değiştirilmesidir. Bu projeyi önce Samsun’un tüm ilçelerinde daha sonra da Türkiye’de kullanılacak bir çalışma haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.