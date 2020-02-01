Anne ile kızı son yolculuğuna uğurlandı

DHA 01.02.2020 15:37 - Güncelleme: 01.02.2020 15:37

Kepez ilçesinde dün meydana gelen olayda, Birol Köse uzaklaştırma kararına rağmen evine gittiği eski eşi Esma Polat'ı tabancayla vurarak öldürüp, kızı Ekin Köse'yi yaraladıktan sonra intihara kalkıştı. Ağır yaralı olan baba- kız da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından evde bulunan çiftin diğer çocukları Umut Batı Köse (6) ise polis tarafından korumaya alındı.

CENAZELER AYRI MORGLARDA

Antalya Adli Tıp Morgu'nda yapılan otopsinin ardından iki tarafın karşı karşıya gelmemesi için Esma Polat ile kızı Ekin Köse'nin cenazesi dün gece alınarak Uncalı Mezarlığı morguna konuldu. Uncalı Mezarlığı'nda bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında anne ve kızının tabutları yan yana konuldu. Cenaze namazını dayı Mahmut Sanal kıldırdı. Cenazede ve anne ve kızının yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Namaz öncesi abla Esra Gök ile kızları, üzün süre iki tabutun başında gözyaşı döktü. Ayrıca Ekin Köse'nin mahalleden arkadaşı İlayda Topal da uzun süre tabutun üzerine parmakları ile dokundu.

Uncalı Mezarlığı'nda kılının cenaze namazı sonrası Esma Polat ile kızı Ekin Köse'nin cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Birol Köse'nin cenazesi ise yakınları tarafında Adli Tıp Kurumu morgundan öğle saatlerinde alınarak defnedilmek üzere karayoluyla memleketi Çorum'a götürüldü.