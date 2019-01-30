Anne terliği oyuna geldi

Global Game Jam etkinliğine 114 ülkedeki çeşitli merkezlerde katılan oyun geliştiriciler, etkinlik sonunda 8 binden fazla oyun ortaya koydu. GGJ’nin Türkiye ve dünyadaki en önemli merkezlerinden ODTÜ Teknokent bünyesindeki GGJ ATOM, bu yıl 250 oyun geliştiriciyi ağırladı. GGJ ATOM’daki katılımcılarca 56 oyun geliştirildi. Etkinlikte, anne terliğine, evlendirme ısrarına, geç saatte dönüşte evde bekleyen babanın iknasına yönelik verilen mücadele oyuna dönüştürüldü. ‘Çocuk Adam ve Kardeşi’ oyununda, iki kardeş yatak altından çıkan ‘anne terliği’, ‘yemek’, ‘dişçi’ gibi hoşlanmadıkları ve korktukları şeyleri yenmek için mücadele ediyor. Maratonun en dikkat çeken oyunu ‘Terliği Yersin’ oldu. Oyunun kahramanı yaramaz Kaan, annesinin ‘Terliği yersin!’ tehdidine boyun eğmiyor. Evde en çok kanepenin arkasına saklanmayı seven Kaan, kendisi çok eğlenirken annesinin sabrının sınırlarını zorluyor. Kardeşi Işın da Kaan’ın yaramazlıklarına alet oluyor. Böylelikle ardı arkası kesilmeyen terlik fırlatma operasyonları arasında heyecanlı bir atmosfer ortaya çıkıyor.

İzdivaca Uçuş

Oyununun kahramanı yuva kurmak için annesinin zoruyla izdivaç yoluna çıkıyor. Kahramanın bu yolda kendini yeterince geliştirip istediği gelini ikna etmesi gerekiyor. ‘Back to the Home’ oyunu ise babaya karşı verilen mücadeleyi konu alıyor. Genç çocuk, arkadaşlarıyla geçirdiği eğlenceli bir günün ardından geç saatte eve geliyor. Kimseyi uyandırmadan odasına girmek istiyor fakat evde uyumayan birisi onu bekliyor. Babasının terleten sorularına ikna edici yanıtlar vermeye çalışan çocuk, bu yeterli olmadığında ise kendisini babasıyla bir kovalamanın içinde buluyor.

Uyurgezer Yasemin

‘Dream House’ oyununda, uykuya düşkünlüğüyle tanınan Uyurgezer Yasemin, rüyalarında kendini odasında buluyor. Günün tamamını uyuyarak geçirip rüyalarından çıkamayan Yasemin, odasındaki nesnelerle etkileşime geçerek oyunlar oynuyor. ‘Ayför Nörde’ isimli oyunda ise oyuncular evlerini tekerlekler üzerinde inşa etmek için çaba gösteriyor. ‘Who Are You’, karısını evde bulamayan yaşlı bir adamın artık tanıyamadığı evindeki anılarla geçirdiği macerayı konu alıyor.