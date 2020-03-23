Anne ve babasına yardım eden jandarmaya minnetini yayınladığı mesajla gösterdi

AA 23 Mart 2020 Pazartesi 15:02 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 15:02

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastaların mağdur olmaması için oluşturulan destek grupları, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçiyor.

İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından yürütülen çalışmalardan yararlanmak isteyen vatandaşların 112, 155 veya 156 numaralarını araması halinde, yetkilendirilen kamu görevlisi, ekipler ve araç ilgili adreslere yönlendiriliyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Sahilkent Mahallesi'nden Orhan (76) ve Şerife (74) Özerel çiftinin İstanbul'da yaşayan kızı Ayşegül Özerel, jandarma ekiplerini arayarak anne ve babasının ilaçlarının bittiğini ve evde gıda maddesinin olmadığını söyledi.

Bunun üzerine harekete geçen Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özerel çiftinin ilaçlarını eczaneden temin etti, ardından marketten de gıda malzemesi aldı. Jandarma ekipleri, aldıkları bu malzemeleri Orhan Özerel'in evine kadar giderek kapıdan teslim etti.

Ayşegül Özerel, sosyal medya hesabından ekiplere teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl bir mutluluk var ya, anlatamam. Kalbim, ruhum onların yanında, kuş olsam uçup gitsem ama risk sebebi ile gidemiyorum, gidemiyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, tüm güvenlik görevlilerimize, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine, özellikle İlker ve Ali uzman ve tüm ekip arkadaşlarına çok teşekkürler, Allah sizleri başımızdan eksik etmesin, kurumları yaşatan, güven duymamızı, sevgi hissetmemizi sağlayan da insanlardır."

