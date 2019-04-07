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Anne ve kızı, termal otelin havuzunda boğuldu

Ankara'nın Sincan ilçesinde, Hazal Taş (8), ailesiyle kaldığı termal otelde havuza düştü. Kızının çırpındığını gören Halime Taş (41) da suya atladı. Anne- kız boğulurken, polis tesis çalışanlarının ifadesine başvurdu.

  • DHA
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Olay, dün akşam, Çatalca Caddesi üzerinde bulunan termal otelde meydana geldi. Halime Taş, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte dinlenmek için otele geldi. Halime Taş, bir süre sonra kızı Hazal Taş ile kadınlar bölümüne geçti. Hazal Taş, iddiaya göre, 1 metre 40 santimetre derinliğindeki havuza düştü.

Kızının çırpındığını gören Halime Taş da suya atladı. Yüzme bilmeyen anne- kız, çevrede kendilerini kurtaracak birilerinin olmaması nedeniyle boğuldu. Bir süre sonra havuz kenarına gelenler, 2 kişinin suda hareketsiz olduğunu fark edip, görevlilere haber verdi. Tesisin sağlık görevlisi Sebahattin Öztürk, sudan çıkardığı anne- kıza müdahale etti. İhbarla gelen 112 Acil Servis ekibi ise yaptığı kontrolde, Hazal ile Halime Taş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Anne- kızın cansız bedenleri, Sincan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Hazal ile Halime Taş'ın ölümüyle ilgili bazı tesis çalışanlarının ifadesine başvurdu.

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