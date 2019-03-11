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Anne ve kızının evlerinde boğularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan akrabaları cinayeti itiraf etti

Bahçelievler'de, anne ve kızının evlerinde boğularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan akrabalarının cinayetleri işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

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Bahçelievler'de, anne ve kızının evlerinde boğularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan akrabalarının cinayetleri işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.
 
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 Mart'ta Zafer Mahallesi Canan Sokak'taki evlerinde Kezban Ercan (81) ve kızı Ayşe Soymaz'ın (52) boğularak öldürülmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında bazı şüphelileri tespit etti.
 
Olaya karıştığı iddia edilen 6 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.
 
Gözaltına alınanlardan birinin Ayşe Soymaz'ın eşi İsmail Soymaz'ın yeğeni Mesut S. olduğu öğrenildi.
 
Mesut S'nin emniyetteki ifadesinde, cinayetleri işlediğini kabul ettiği öğrenildi.
 
Yengesi Ayşe Soymaz'dan borç para aldığını, olay günü 18.00 sıralarında konuşmak için yengesinin evine gittiğini, aralarında tartışma çıkınca yengesini boğarak öldürdüğünü, cinayeti görmesi üzerine Kezban Ercan'ı (81) da boğarak öldürdüğü ifade ettiği belirtildi.
 
Ayrıca şüphelinin cinayeti hırsızlık gibi göstermek için Ayşe Soymaz'ın üzerindeki ziynet eşyalarını aldığı kaydedildi.
 
Zanlının Kezban Ercan ve kızı Ayşe Soymaz'ın cenaze namazlarına da katıldığı ortaya çıktı.
 
Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
 
OLAY
 
İsmail Soymaz, 5 Mart'ta, Zafer Mahallesi Canan Sokağı'ndaki evinin kapısının açılmaması üzerine komşuların yardımıyla içeri girmiş, eşi Ayşe Soymaz (52) ve kayınvalidesi Kezban Ercan'ı (81) yerde hareketsiz şekilde bulmuştu.
 
Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Soymaz ve Ercan'ın boğularak öldürüldükleri belirlenmiş, anne ve kızının cesetleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

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