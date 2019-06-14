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Anne ve oğlu lüks lambadan sızan gazdan zehirlendi

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde lüks lambadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Şenkaya ilçesine bağlı Alıcık Mahallesinde evlerinde elektrik olmadığı için piknik tüpüne bağlı lüks lambası yakan anne N.B. (71) ve oğlu Y.B. (53) sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.
 
Anne ve oğlunun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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