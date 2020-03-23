Anneanne ve küçük torunundan 'Evde Kal Türkiye' çağrısına videolu destek

IHA 23 Mart 2020 Pazartesi 11:03 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 11:03

İçişleri Bakanlığının korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara getirdiği sokağa çıkma yasağına uymayanları Bursalı bir aile çektiği video ile uyardı. Bursa’nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde ikamet eden Ünal ailesi, çektikleri video ile ’Evde kal Türkiye’ çağrılarına dikkat çekti. Videoda anneannesinin evde kal uyarısına uymadığını gören küçük kız, sokağa çıkmak isteyen anneannesine sıklıkla uyarıda bulunuyor. Torununun uyarılarına aldırış etmeyen anneanne dışarı çıktığı sırada küçük kız çocuğu kapının önüne geçerek, ona engel oluyor. Pes eden kadın, torunu ile oyun oynayarak vakit geçiriyor. Videoda anneanne ve torunu, tüm Türkiye’ye evde kal çağrısında bulunuyor.