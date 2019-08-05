Anneannesinin böbreğiyle hayata tutundu

Kalp fonksiyonları günden güne azalan ve nefes darlığı yaşayan küçük Gözde’nin yaşadığı sıkıntılara dayanamayan anneanne Fatma Karşıdağ, torunu için ameliyat masasına yattı. Gözde, 59 yaşındaki anneannesinden alınan kendi böbreğinin 4 katı büyüklüğündeki organla yeniden doğdu. Yaşadıkları sıkıntılı dönemi anlatan anne Esma Usat, “Bizim için çok zorlu bir süreçti. Gözde çok huzursuz oluyordu. Oyun oynayamıyor, ablasıyla vakit geçiremiyordu. Sürekli yatakta diyaliz tedavisinin bitmesini bekliyordu. Ablasıyla oyun kuruyorlardı tam oynayacakları zaman ‘diyaliz saati geldi’ diyerek Gözde’yi alıyordum. Annem de Gözde’nin yaşadığı sıkıntıları gözlemliyordu. Bu duruma çok üzüldü. ‘Ben böbreğimi vereceğim’ dedi. Onun sayesinde tedavi için İstanbul’a geldik. Gözde anneannesi sayesinde ikinci kez hayata bağlandı. Şu an durumu çok iyi. Çok mutlu ve sağlıklı. Diğer yaşıtları gibi hayatına devam edecek” dedi.