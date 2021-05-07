07 Mayıs 2021 Cuma 17:48 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 17:48

Anneler Günü için heyecanlı bekleyiş sürerken bizi dünyaya getiren en değerli varlıklarımız olan annelerimizi mutlu etmek için Anneler Günü için güzel sözler, hediyeler ve şiirler yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Tam kapanma dönemine denk gelen Anneler Günü bu yıl biraz buruk kutlanacak. Özellikle Annelerinden uzakta olanlar için Anne sözleri, kısa anlamlı Anneler Günü notu ve mesajları haberimizde derledik. Anneler Günü için güzel sözler ile onu mutlu edin. İşte en güzel, duygusal Anne sözleri, kısa anlamlı Anneler Günü notu

Annelerimizin üzerimizdeki emeklerine karşılık Anneler Günü için güzel sözler, onlara söyleyeceğimiz her tatlı söz, sevgimizi ifade eden sözler, samimi ve içten minnet cümleleri onları mutlu edecektir. İşte en güzel, anlamlı ve duygusal Anne sözleri, kısa anlamlı Anneler Günü notu

ANNELER GÜNÜ İÇİN GÜZEL SÖZLER, ANNE SÖZLERİ

Canım annem, sen benim için dünyanın en güzeli en iyi annesisin. Bunu zaten biliyordun ama anneler günü için hatırlatmak istedim. Anneler günün kutlu olsun.

Annem, hayatımdaki en önemli ve kıymetli varlığım. Anneler gününü kutlamak için az sözcük, çok daha fazla sevgi gönderiyorum

Anneyi sevmek cenneti sevmektir. Çünkü anne sevgisi cennete açılan en değerli kapılardındır.

Bana yolları göstermek için orada olduğun sürece, hiçbir şey için endişelenmem gerekmiyor. Seni seviyorum anneciğim. Anneler Günün kutlu olsun!

Gözyaşı döktüğümde, neşeli olduğumda ya da korktuğumda, yanımda her zaman sen vardın. Her zaman orada olduğunu biliyorum, Anneler Günün kutlu olsun!

Hayat ikimiz için de kolay değildi, biliyorum. Anne, çocuk olarak olmasak bile mutluluğu ikimiz de hakettik. Mutlu bir Anneler Günü geçirmen dileğiyle...

Bana iyi bir insan olmak için ihtiyacım olan her şeyi sen öğrettin. Sen sadece annem değil, aynı zamanda öğretmenimsin. Anneler Günün kutlu olsun!

Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın. AnneIer Günü'n kutIu oIsun.

Umut etmekten vazgeçmememin nedeni senin bir gülümsemeni yakalamaktır. Anneler Günü'n kutlu olsun anneciğim.

KISA ANLAMLI ANNELER GÜNÜ NOTU

Sen benim kalbimin içinde tuttuğum en güzel şeysin, Anneler Günün kutlu olsun!

Hayatım boyunca beni hep destekledin ve teşvik ettin. Anneler Günün kutlu olsun!

Bügüne kadar gördüğüm en güzel anne olduğun için teşekkür ederim! Anneler Günün kutlu olsun!

Bir kadını süsü ve makyajı değil, anneliği güzelleştirir. Tüm annelerimizin bu günü kutlu olsun.

Hayatımdaki en değerli varlığım, annem. Anneler günün kutlu olsun.

Seni müthiş bir anneye dönüştüren şey, seni en iyi abla yapan şey ile tam olarak aynı. Anneler Günün kutlu olsun!

Söyleyeceğim hiç bir söz, sevgine ve desteğine teşekkür edemeyecek biliyorum. Anneler Günün kutlu olsun!

Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum.

Anneler Günün kutlu olsun anneciğim! Benim annem olduğun için çok mutluyum. Bana her zaman inandığın ve benim için yaptığın her şey için teşekkür ederim. Seni seviyorum!

Annelerimizin bizi en mükemmel şekilde yetiştirme çabaları olmasaydı bu dünya asla harika olmazdı. Anneler Günün kutlu olsun!

Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun..

Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. en aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.

Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik annem, küçükken bana ninniler söylerdin ya bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesin. AnneIer Günü'n kutIu oIsun.

Benim bitanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Hep birlikte olmak dileğiyle...