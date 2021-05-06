06 Mayıs 2021 Perşembe 13:13 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 13:13

Anneler günü için şiirler, annesini mutlu etmek isteyen milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla kutlanan bir gündür. Kısa, anlamlı, duygusal ve en güzel anneler günü şiirleri haberimizde yer alıyor. Anneler Günü, ülkemizde her sene Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanmaktadır. Bizleri dünyaya getiren annelerimize bu özel günde Anneler günü için şiirler göndererek onları mutlu edebiliriz. İşte en güzel, anlamlı ve duygusal kısa Anneler Günü şiirleri

ANNE

Senin sesini

senin kokunu özledim anne

Gözlerini özledim,

Sözlerini özledim.

Kokunu özledim,

Benim güzel annem.

Beni büyüten,

Beni yaşatan.

Beni yürüten,

Sen değil miydin,

Benim güzel annem.

ANNE SEVGİSİ

Sıcağın sinmiş bana,

Seni severim ana,

Sensiz bana kan veren

Sensin bana can veren.

Küçükken yudum yudum,

Sütlerinle uyudum.

Kulağıma ninniler,

Neler söyledin neler.

Beni büyüttün ana,

Beni yürüttün ana,

Göremeyince seni

Kucaklarım gölgeni

CENNET ANNEM

Annem benim biriciktir,

Cennet kendisiyle özdeştir,

Annem hiç üzülmesin derim,

Ben annemi her şeyden çok severim.

Anneler, anneler, cefakar anneler,

Çocukları için her şeyi veren anneler,

Veren her zaman alandan üstündür denilmiş,

Ancak sen benden her zaman üstün oldun canım annem

2 Kıtalık Anneler Günü Şiirleri

ANNEM

Senden ayrı duramam,

Benim biricik annem.

Her sabah uyanınca,

Seni ararım hemen.

Bugün Anneler Günü.

En çok sevenin benim.

Seni candan kucaklar

Ellerinden öperim

ANNELER GÜNÜ ŞİİRİ

Gülsem benimle gülen,

Sözleri güzel annem.

Ağlayınca üzülen,

Dünyaya bedel annem!..

Dediklerinden çıkmam,

Öğütlerinden bıkmam,

Her anne bir hazine,

Sevgili, canın annem!.

DÜNYADAKİ MELEĞİM

Dünya ya gelmeden önce,

Yalvardım Yaradan'a.

Ağladım hıçkıra, hıçkıra

Nasıl yaşarım Dünya'da?

Ulu Yaradan buyurdu:

Gönderdim bir melek Dünya'ya

O yemez, seni yedirir.

O giymez, seni giydirir.

Ben onu nasıl bileceğim?

Sen ona anne diyeceksin.

3 Kıtalık Anneler Günü Şiirleri

ANNECİĞİM

Ak saçlı başını alıp eline,

Kara hülyalara dal anneciğim!

O titrek kalbini bahtın yeline,

Bir ince tüy gibi sal anneciğim!

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,

Gecenin ardında yine gece var;

Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,

Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!

Gözlerinde aksi bir derin hiçin,

Kanadın yayılmış, çırpınmak için;

Bu kış yolculuk var, diyorsa için,

Beni de beraber al anneciğim!

ANNEM

Annelerin en güzeli,

Sensin, benim güzel annem.

Ilık esen bahar yeli,

Sensin, benim güzel annem.

Güneş yüzlü, altın kalpli,

Ağır başlı, tatlı dilli,

Meleklerin eşi sanki

Sensin, benim güzel annem.

Açan çiçek, çağlayan su,

Gülümseyen engin duygu,

Evimizin mutluluğu

Sensin, benim güzel annem.

ANAMA

Emzirdi salladı uyuttu Anam

Doğurdu beni Sivas ilinde

Sivralan Köyünde tarla yolunda

Azığı sırtında orak elinde

Taşlı tarlalarda avuttu Anam

Ben yürürdüm Anam bakar gülerdi

Huysuzluk edersem kalkar döverdi

Hemen kucaklayıp okşar severdi

Çirkin huylarımı soyuttu Anam

Çocuğudum Anam bana ders verdi

Okumamı çalışmamı ön gördü

Milletine bağlı ol da dur derdi

Vatan sevgisini giyitti Anam

Tükenmez borcum var Anama benim

Onun varlığından oldu bedenim

Kimi köylü kızı kimisi hanım

Ta ezel tarihte kayıtlı Anam

Veysel der kopar mı Analar bağı

Analar doğurmuş ağayı beyi

İşte budur sözlerimin gerçeği

Okuttu öğretti büyüttü Anam

Aşık Veysel Şatıroğlu