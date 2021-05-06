Anneler günü için şiirler, annesini mutlu etmek isteyen milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla kutlanan bir gündür. Kısa, anlamlı, duygusal ve en güzel anneler günü şiirleri haberimizde yer alıyor. Anneler Günü, ülkemizde her sene Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanmaktadır. Bizleri dünyaya getiren annelerimize bu özel günde Anneler günü için şiirler göndererek onları mutlu edebiliriz. İşte en güzel, anlamlı ve duygusal kısa Anneler Günü şiirleri
ANNE
Senin sesini
senin kokunu özledim anne
Gözlerini özledim,
Sözlerini özledim.
Kokunu özledim,
Benim güzel annem.
Beni büyüten,
Beni yaşatan.
Beni yürüten,
Sen değil miydin,
Benim güzel annem.
ANNE SEVGİSİ
Sıcağın sinmiş bana,
Seni severim ana,
Sensiz bana kan veren
Sensin bana can veren.
Küçükken yudum yudum,
Sütlerinle uyudum.
Kulağıma ninniler,
Neler söyledin neler.
Beni büyüttün ana,
Beni yürüttün ana,
Göremeyince seni
Kucaklarım gölgeni
CENNET ANNEM
Annem benim biriciktir,
Cennet kendisiyle özdeştir,
Annem hiç üzülmesin derim,
Ben annemi her şeyden çok severim.
Anneler, anneler, cefakar anneler,
Çocukları için her şeyi veren anneler,
Veren her zaman alandan üstündür denilmiş,
Ancak sen benden her zaman üstün oldun canım annem
2 Kıtalık Anneler Günü Şiirleri
ANNEM
Senden ayrı duramam,
Benim biricik annem.
Her sabah uyanınca,
Seni ararım hemen.
Bugün Anneler Günü.
En çok sevenin benim.
Seni candan kucaklar
Ellerinden öperim
ANNELER GÜNÜ ŞİİRİ
Gülsem benimle gülen,
Sözleri güzel annem.
Ağlayınca üzülen,
Dünyaya bedel annem!..
Dediklerinden çıkmam,
Öğütlerinden bıkmam,
Her anne bir hazine,
Sevgili, canın annem!.
DÜNYADAKİ MELEĞİM
Dünya ya gelmeden önce,
Yalvardım Yaradan'a.
Ağladım hıçkıra, hıçkıra
Nasıl yaşarım Dünya'da?
Ulu Yaradan buyurdu:
Gönderdim bir melek Dünya'ya
O yemez, seni yedirir.
O giymez, seni giydirir.
Ben onu nasıl bileceğim?
Sen ona anne diyeceksin.
3 Kıtalık Anneler Günü Şiirleri
ANNECİĞİM
Ak saçlı başını alıp eline,
Kara hülyalara dal anneciğim!
O titrek kalbini bahtın yeline,
Bir ince tüy gibi sal anneciğim!
Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,
Gecenin ardında yine gece var;
Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,
Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!
Gözlerinde aksi bir derin hiçin,
Kanadın yayılmış, çırpınmak için;
Bu kış yolculuk var, diyorsa için,
Beni de beraber al anneciğim!
ANNEM
Annelerin en güzeli,
Sensin, benim güzel annem.
Ilık esen bahar yeli,
Sensin, benim güzel annem.
Güneş yüzlü, altın kalpli,
Ağır başlı, tatlı dilli,
Meleklerin eşi sanki
Sensin, benim güzel annem.
Açan çiçek, çağlayan su,
Gülümseyen engin duygu,
Evimizin mutluluğu
Sensin, benim güzel annem.
ANAMA
Emzirdi salladı uyuttu Anam
Doğurdu beni Sivas ilinde
Sivralan Köyünde tarla yolunda
Azığı sırtında orak elinde
Taşlı tarlalarda avuttu Anam
Ben yürürdüm Anam bakar gülerdi
Huysuzluk edersem kalkar döverdi
Hemen kucaklayıp okşar severdi
Çirkin huylarımı soyuttu Anam
Çocuğudum Anam bana ders verdi
Okumamı çalışmamı ön gördü
Milletine bağlı ol da dur derdi
Vatan sevgisini giyitti Anam
Tükenmez borcum var Anama benim
Onun varlığından oldu bedenim
Kimi köylü kızı kimisi hanım
Ta ezel tarihte kayıtlı Anam
Veysel der kopar mı Analar bağı
Analar doğurmuş ağayı beyi
İşte budur sözlerimin gerçeği
Okuttu öğretti büyüttü Anam
Aşık Veysel Şatıroğlu