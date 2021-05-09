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Anneler Günü'nde annesini öldürdü

Niğde'de 17 yaşındaki A.D., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı annesi Emel D.'yi (34) ruhsatsız av tüfeğiyle vurarak öldürdü. A.D., jandarma tarafından gözaltına alındı.

DHA09 Mayıs 2021 Pazar 16:58 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 17:07
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Merkez Kiledere Beldesi'nde bir evde kavga ve silah sesleri duyanlar, jandarmaya haber verdi. Eve giden jandarma ekipleri, Emel D.'nin silahla vurulmuş cansız bedeniyle karşılaştı. Emel D.'nin cesedi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Cinayetle ilgili araştırma yapan ekipler, Emel D.'yi, oğlu A.D.'nin ruhsatsız av tüfeğiyle öldürdüğünü belirledi. Ekipler, kısa süre sonra A.D.'yi saklandığı adreste gözaltına aldı. A.D., sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

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