Diyarbakır’da annelerin evlat nöbeti devam ediyor. 34 günde sayıları 52’ye yükseldi. HDP il binası önünde oturma eylemi yapan kanser hastası Ayşegül Biçer, dağa kaçırıldığını belirttiği tek oğlu Mustafa´ya (18) kavuşacağına inandığını söyledi. Biçer, “Ben, Türkiye’de yaşıyorum. Sancağım dalgalanıyorsa, ona ihanet etmeyeceğim. Allah’ın izniyle oğlum da geri dönecek Türk askeri olacak. Ben onlara evladımı bırakmam. Evlatlarımızı kurtaramazsak bile bundan sonra gençlerin gitmesine engel olabiliriz. Ben oğlumun sağ olduğunu hissediyorum, oğlumun döneceğini hissediyorum. Her sabah bir umutla buraya gelip oturuyoruz, bizim bu umudumuzu kırmalarına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

OYUNA SON VERECEĞİZ

Oturma eyleminde çocuklarına kavuşmanın yanı sıra HDP’nin Kürtlerin üstünde oynadığı oyuna son vermeyi amaçladıklarını belirten Ayşegül Biçer, şöyle devam etti: “Biz, anneler olarak aklımız başımıza geldi. Yeter artık. HDP´nin Kürtler üstünde oynadığı bu oyuna bir son vermeye geldik. Bir Kürt olarak Kürdistanı kesinlikle kabul etmiyorum. Ben Türkiye´de yaşıyorum, sancağım yukarıda dalgalanıyorsa, altında yaşıyorsam ona ihanet etmeyeceğim. Allah´ın izniyle oğlum da geri dönecek Türk askeri olacak. Ben onlara evladımı bırakmam. Zaman zaman burada hakaretlere uğruyoruz. Burada şiddete uğruyoruz, karşılıklı olarak tartışmalarımız oluyor. Sürekli bizi para aldığımızla itham ediyorlar. Çocuklarının yüzüne bakamıyorum. 2 kız çocuğum daha var yüzlerine bakamıyorum, ağabeylerini kurtaramadığım için sürekli vicdan azabı duyuyorum. Bir anne olarak oğluma karşı görevim, onu kurtarmak, ben bunu yapacağım, Allah´ın izniyle bu mücadelenin sonunda zaferle çıkacağız. Sadece kendim için değil, burada oturan bütün anneler ve gelmeyen bütün anneler için burada bir mücadele başlattık, sonuna kadar da sürdüreceğiz.”

KÜRT TEMSİLCİSİ DEĞİL

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen teröristlerce kaçırılan oğlu Vedat için Mardin’den gelen Şeyhmus Kaya, 5 Eylül’den beri oturma eylemini sürdürüyor. Kaya, “HDP, açıklama yapmadı. Bunların işi; çocuk kaçırmaktır, Bunların işi, gücü hep yalan. Sen Kürtleri temsil edemezsin. Artık herkes uyandı” dedi.