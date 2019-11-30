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Annelerden PKK ve HDP’ye sert tepki: Bunlarda ne din var, ne de iman

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemi sürüyor. 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Müslüm’e kavuşmak ümidiyle oturma eylemi yapan Songül Altıntaş, evlatlarını almadan parti binası önünden gitmeyeceklerini söyledi.

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Altıntaş, şöyle konuştu: “Ne kadar uğraştıysam HDP ve PKK çocuğumu vermiyor. Uğraştık, yalvardık, oğlumu vermiyorlar. Hangi kapıya gideceğimizi bilmiyoruz. Tek kelime söylüyoruz. Çocuğumuzu versinler. Biz de buradan kalkıp gidelim. 100 yıl da olsa biz buradan kalmayacağız. İlk geldiğim gün de dedim ya oğlumu alacağım ya da burada öleceğim, başka çaresi kalmadı. Çocuğum bu soğukta, biz burada dayanamıyoruz. Oğlum kaç yıldır, mağaralarda, dağlarda, karlar üstünde, tipide şimdi ne hallerde? “

ZALİMLERİN ELİNDE

Oturma eylemindeki annelerden Sevdet Demir de oğlu Fatih’in 4 yıl önce Hani ilçesinde ekmek fırınında çalışırken dağa kaçırıldığını söyledi. “Oğlumdan hayırlı haber gelene kadar, ölsek de buradan gitmeyeceğiz” diyen Demir, evladını istemekten vazgeçmeyeceğini belirtti. Oğlunun zalimlerin eline düştüğünü, merhamet ve vicdanlarının olmadığını kaydeden Demir, şunları söyledi: “Onlardan sadece çocuklarımızı istiyoruz. Ölse de cesedini vermiyorlar. Bunların dini, imanı yoktur.”

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