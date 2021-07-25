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Anneleri ölen kedilere sütannelik yapıyor

Erzincan'da anneleri ölen 2 yavru kedinin sütannesi, Frenc bulldog cinsi köpek oldu. Köpeğin, 3 yavrusuyla birlikte 2 kediyi de emzirmesi dikkat çekti.

DHA25 Temmuz 2021 Pazar 09:59 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 09:59
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Merkeze bağlı Binkoç köyünde Doğan Ataman'a ait çiftlikteki kedi yaklaşık bir ay önce 2 yavru dünyaya getirdikten sonra öldü. Yavru kediler çiftliktekiler tarafından beslendi. Aynı çiftlikte bir süre sonra 3 yavru doğuran Frenc bulldog cinsi köpek, yavru kedilere de sütannelik yapmaya başladı. Köpeğin, 3 yavrusuyla birlikte 2 kediyi de emzirip, onlarla oynaması ilgi gördü.

Doğan Ataman, "Köpeğimizin 3 yavrusu vardı, kedilerle birlikte 5 oldu. Gören herkes şaşırıyor" diye konuştu. Ataman, köpeğinin kedilere annelik yaptığını herkesin görmek istediğini söyledi.

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