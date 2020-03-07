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Annelerin evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 187'inci gününde de devam ediyor. Evladını terör örgütünden kaçmasını isteyen Levent, 'Fadimem, sana kefen değil, gelinlik giydirmek istiyorum.' dedi.

AA07 Mart 2020 Cumartesi 14:13 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 14:13

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 187'nci gününe girdi.

Oturma eyleminde yer alan annelerden Hatice Levent, kızı Fadime'yi çok özlediğini söyledi.

Evladını terör örgütünden kaçmasını isteyen Levent, "Fadimem, sana kefen değil, gelinlik giydirmek istiyorum." dedi.

Çadırda 187 gündür bekleyişlerini sürdürdüklerini aktaran Levent,"Biz evlatlarımızı bekliyoruz. Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Kızım gel, senin yüzünü öpüp koklamak istiyorum. Biz burada bittik. Yeter bize yaptıkları bu kötülük. Evlatlarımızı versinler. Evlatlarımızı inlerde tutmasınlar." diye konuştu.

Anne Cennet Kabaklı da oğlunun 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirterek, "HDP ve PKK'lılardan oğlumu istiyorum." ifadesini kullandı.

Oğlunun sesini, kendisine sarılmasını, "anne" demesini çok özlediğini belirten Kabaklı, "Evladımı bana geri versinler. Eyleme katılan annelerin sayısı arttı. İnşallah herkesin evladı gelir, benim evladımı da bırakırlar. Evladımı almadan buradan kalkmayacağım. Onların kökünü kazıyana kadar burada oturacağız. İnşallah sonları gelir." diye konuştu.

Bu arada, oturma eylemine Şırnak'tan gelen 2 aile daha katıldı.

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