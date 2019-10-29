Annelerin sabrı taştı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önündeki ‘evlat nöbeti’ 56’ncı gününü geride bıraktı. Acılı aileler, kandırılan kızlarının ve oğullarının dağa götürülmesinden sorumlu tuttukları HDP’den bugüne kadar bir cevap verilmesine tepki gösterdi. Dünkü oturma eylemi sırasında artık sabırlarının kalmadığını belirten aileler, HDP İl Başkanlığı’na girmek istedi. Yaşanan kısa süreli gerginlik polis tarafından önlendi.

HASTANELİK OLDU

Gerginlik sırasında 2015’te İzmir Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyken dağa kaçırılan 25 yaşındaki Mehmet Nilifırka’nın annesi İmmihan Nilifırka ile oğlu Azad için ‘evlat nöbeti’ tutan anne Remziye Akkoyun fenalaştı. İmmihan Nilifırka, HDP-PKK’lılara “Evlatlarımızdan ne istediniz vicdansızlar? Bizim evlatlarımızı niye kaçırdınız? Çocuklarımız üzerinden siyaset yapmayın. Kendi evlatlarınızı gönderin. Çıkın dışarı, bize bir hesap verin. Evladımdan ne istediniz, çıkın bana bir açıklama yapın” diye sesledi. Sinir krizi geçiren anne İmmihan Nilifırka, 112 Acil Sağlık Ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

‘Evlat nöbeti’ne 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan için katılan baba Süleyman Aydın da her gün bir annenin fenalık geçirdiğini belirterek, HDP’den açıklama yapmasını istediklerini dile getirdi. Baba Aydın, “Çocuklarımızı devlete karşı niye kullanıyorsunuz? Sizin devletle bir sorununuz varsa gidin devlet ile halledin. Bizden ne istiyorsunuz? Bizim çocuklarımızı geri gönderin. Bizim çocukların üzerinden ne diye siyaset yapıyorsunuz? Hiç mi bu annelerin feryadını duymuyorlar? Bu anneleri neden dikkate almıyorlar? Bu ne vicdansızlıktır? Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Yaz, kış, 56 gün değil 56 yıl geçse de buradan başka yere gitmiyoruz. Çocuklarımızı HDP’den istiyoruz. Çocuklarımızı ölü ya da diri istiyoruz” ifadelerini kullandı.

AKIBETLERİNİ BİLELİM

İstanbul’dan eşi ile gelerek, 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay’a kavuşma umuduyla ‘evlat nöbeti’ne katılan 5 çocuk annesi Fatma Bingöl de, “Biri çıksın söylesin, yeter. Biz bu kadar acı çekiyoruz, feryat ediyoruz, duymuyorlar. Evladım öldüyse öldüğünü, yaşıyorsa yaşadığını duyayım” diye konuştu.

ÇOCUKLARIMIZI KOPARDILAR