Annelerle misiniz teröristlerle mi

Diyarbakır’da iki oğlunu PKK’ya kaptıran Hacire Akar’ın HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi diğer acılı annelere umut oldu. Üçüncü oğlunu terör örgütünün elinden söküp alan Hacire Ana’nın ‘PKK’ya karşı direnin’ çağrısının ardından evlatlarından koparılan aileler bir bir Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önüne gelerek yavrularını istedi. Eylem yapan ailelerin sayısı dün 11’e ulaştı. Türkiye, tek yürek olup acılı annelerin yanında yer alırken ‘Türkiye düşmanlığı’ yapanlardan ise terör örgütü PKK’ya ve onun siyasi uzantısına tek bir eleştiri dahi gelmedi.

BARIŞ İSTEYENLER ŞİMDİ NEREDELER?

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantı hâline gelen HDP’li belediyeler için ortalığı ayağa kaldıranlar 18 yaşından küçük çocukların dağda istismar edilmesine, öldürülmesine kayıtsız kaldı. Türkiye’ye karşı yurt için ve yurt dışında kurulan kumpaslarda, Gezi Parkı şiddet olaylarında tek bir merkezde hazırlanan ezber metinler ile Türkiye’ye yüklenenler, ‘ağaçları kesiliyor’ diye ortalığı yakıp yıkanlar, dağlarda çocukların hayatlarını kaybetmesi karşısında ‘dilsiz şeytan’a dönüştüler. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki hendek teröründe şehitler verilirken, 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kendilerini sanatçı, STK lideri, siyasi diye tanımlayan ‘Türkiye düşmanları’ hep bir ağızdan sözde ‘insanlık dersi’ verirken bugün Diyarbakır’daki annelere karşı kör ve sağır oldular. Teröre destek veren ‘Barış İçin Akademisyenler’ bildirisine imza atan Türkiye’nin sözde aydınları da annelerin yanında yer almadı. Sözde barış isteyen akademisyenler HDP ve PKK’ya yönelik herhangi bir bildiri yayımlamadı.

‘KAYYUM’U HAK ETTİLER’

HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının terör örgütü PKK ile iltisakları nedeniyle görevden alınmasına tepki gösterenlere ise en güzel cevabı “Kayyum haklarıdır, kayyum getirilmiş. Yoksa daha çok anaların yüreği yanacak” diyerek anneler verdi.

HEPSİ TEK YÜREK OLDU

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP’nin aracı olduğunu iddia ederek önceki gün HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen anneler Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer’in başlattığı oturma eylemine 17 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş’ın kaçırıldığını belirten Celil Begdaş da katıldı. Malatya’dan anne Sadiye Özbey, Gaziantep’ten anne Songül ve baba Şevket Altıntaş, Mardin’den anne Emine ve baba Şehmus Kaya, çocuklarının Mersin’den Rahime Uymaz da yeğeninin terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak, dün geldikleri kentte Diyarbakır annelerinin yürüttüğü oturma eylemine dahil oldu.

ASKERE GİDECEKTİ

Askere gitmeye hazırlanırken 5 yıldır haber alamadığı oğlu Arafat Balta için Dicle ilçesinden gelen anne Sabiha Balta ile 4 yıl önce kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Fırat Savur için Bağlar ilçesinden gelen anne Meryem Savur da dün eyleme katılarak, HDP’ye tepkilerini dile getirdi. Diyarbakırlı Aysel Koyun, 3 çocuğundan dağa kaçırılan 17 yaşındaki Neşat Koyun’dan 4 yıl, 7 ay, 21 gündür haber alamadığını belirterek oturma eylemine dahil oldu. Anne Koyun, Diyarbakır annelerinin oturma eylemini televizyonda gördüğünü, oğluna kavuşmak için eyleme katıldığını söyledi.

DAHA REŞİT DEĞİLDİ

“Oğlum sabah evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Gittiğinde 17 yaşındaydı” diyen Koyun oğlundan bir kez haber aldığını anlattı. Koyun “İnternette çocuğumun dağda olduğunu gördüm. Buraya oğlum için geldim, oğlumu istiyorum. Çocuğumu geri getirsinler, çok istiyorlarsa kendi çocuklarını göndersinler. Oturma eylemini gördüğüm zaman bir umutla ‘benim de çocuğum gelir, bir haber alırız’ diye buraya geldim” şeklinde konuştu.

ANA YÜREĞİ DAYANAMADI

Diyarbakır’da, çocukları için HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelerden Remziye Akkoyun, bir ara içeri girip, çıktıktan sonra fenalık geçirdi. HDP’lilerle yaptığı görüşmede, oğlu Azad Akkoyun’un yaralandığının ve hastanede olduğunun iddia edilmesi üzerine binadan çıkan Akkoyun, fenalaştı. Remziye Akkoyun, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.