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'Annem kardeşimi yurt dışında sanıyor'

PKK’nın kaçırdığı Hüseyin Aytekin için ‘evlat nöbeti’ tutan ağabeyi Mehmet Aytekin, “Anneme kardeşimin yurt dışına çalışmaya gittiğini söyledik” dedi.     

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Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak umuduyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önünde ‘evlat nöbeti’ tutan aileler, 85’inci günü geride bıraktı. İstanbul’da 2015’te inşaat işçisi olarak çalışırken kaçırılan Hüseyin Aytekin’in Elazığ’dan gelen ağabeyi Mehmet Aytekin, kardeşinin kaçırıldığından annelerinin haberi olmadığını söyledi. Aytekin, “Annemin, kardeşimin gittiğinden bilgisi yok. Yurt dışında çalıştığını biliyor. Annem engelli, konuşamıyor, duymuyor. Biz de kendisine üzülmesin diye söylemedik” dedi.  

KOKUSU BURNUMDA 

Gaziantep’ten gelen anne Cennet Kavaklı da, 2015’te Tunceli’de teröristlerce kaçırılan asker oğlu Adil Kavaklı için ’ evlat nöbeti’ tutuyor. Evladını istemekten vazgeçmeyeceğini belirten Kavaklı, “Oğlumu çok özledim. İnşallah sağ salim gelir. Oğlumun kokusunu, konuşmasını özledim” diye konuştu. Terör örgütü PKK ve HDP’ye tepkisini dile getiren Kavaklı, “İnşallah bundan sonra hiç bir annenin ve babanın yüreği yanmaz. Bir vatanımız, bir bayrağımız var. Önce Allah, sonra vatan” ifadelerini kullandı.      

Hakkari’den 5 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için ‘evlat nöbeti’ tutan Necibe Çiftçi de, “HDP bizi temsil etmiyor. Bizi temsil etseydiler çocuğumuzu dağa götürürler miydi? Çocuklarımızı kandırırlar mıydı? Liseye gidecek çocuğu yaz tatilinde zorla dağa kaçırırlar mıydı?” dedi. Çiftçi, “PKK’dan korkmuyorum. Korksaydım buraya gelmezdim. İçim yanıyor, Çocuğumun kıyafetleri valizde her gün onları çıkarıp kokluyorum” diye konuştu. 

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