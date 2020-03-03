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Annenin feryatları yürek dağladı! ''Keşke ben ölseydim''

Trabzon Yomra'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Aleyna Şanlı (20), gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne Victoria Şanlı'nın, kızının tabutuna sarılarak 'Keşke ben ölseydim' diye ağıt yakması yürekleri dağladı.

DHA03 Mart 2020 Salı 17:36 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 17:36

;Kaza, dün sabah saatlerinde Yomra ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Aleyna Şanlı'ya yolun karşısına geçmeye çalşırıken, Mehmet K.'nin kullandığı 61 BK 095 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Aleyna, olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından Şanlı'nın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Görgü tanıkları Aleyna'nın son sözlerinin 'anne' olduğunu belirtti.

'KEŞKE BEN ÖLSEYDİM'

Aleyna Şanlı için Arsin ilçesi Işıklı Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye babası Şeref, annesi Victoria ile kardeşi Hamit Şanlı'nın yanı sıra öğrenci arkadaşları ve halk katıldı. Aleyna'nın annesi Victoria Şanlı kızının tabutuna sarılarak, "Keşke ben ölseydim" diye ağıt yaktı, gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Aleyna Şanlı'nın cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

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