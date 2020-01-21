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Annesini 15 yerinden bıçaklayan zanlı adliyede

Manisa'nın Kula ilçesinde, annesi Ummuhan A'yı (53), 15 bıçak darbesiyle yaralayan, ardından da polise teslim olan Kaan A. (18) adliyeye sevk edildi.

DHA21.01.2020  17:25 - Güncelleme: 21.01.2020  17:25

Ailesinden ayrı yaşayan Kaan A., dün saat 20.00 sıralarında, annesi Ummuhan A.'nın Seyitali Mahallesi Kula Eski Sanayi Sitesi yakınındaki evininin önüne geldi. Kaan A., iddiaya göre, annesini cep telefonuyla arayıp, aşağıya inmesini söyledi. Dışarı çıkan anne, oğlunun bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 15 bıçak darbesi isabet eden Ummuhan A., kanlar içinde kalırken, oğlu kaçtı. Ummuhan A.'nın feryadına koşan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ummuhan A., Kula Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan Ummuhan A., Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olaydan sonra kaçan Kaan A., kısa süre sonra Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Kaan A., polisteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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