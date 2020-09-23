Annesini emerken fenalaşan 23 günlük bebekten kahreden haber

DHA 23 Eylül 2020 Çarşamba 15:33 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 15:33

Olay, Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. 23 günlük Ata Deniz U.'nun annesi, emzirdiği sırada bebeğin hareketsiz kaldığını ve nefes almadığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Enez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve duran kalbi yeniden çalıştırılan Ata Deniz bebek, daha sonra Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ata Deniz bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ata Deniz bebeğin cenazesi, hastane morgunda savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Polis, bebeğin anne ve babasının da emniyette ifadelerini aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.