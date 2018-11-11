Denizli'de annesini öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı

Geçtiğimiz gün Sarayköy ilçesi Tapeköy Mahallesi'nde tartıştığı annesi Rahime G.’yi (35) evlerinin mutfağında başından tüfekle vurarak öldüren Osman G. (18), çıktığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından gözaltına alınan baba Musa G. ve amca Mehmet G. ise serbest bırakıldı. Zanlının duruşmasına hiçbir yakınının gelmediği görüldü.

Olayın ardından, evdeki ilk ifadesinde eve giren 3 şahsın annesini vurduğunu iddia eden zanlı, karakolda ve mahkemede verdiği ifadesinde annesini öldürdüğünü itiraf etti. Zanlı ifadesinde, annesiyle tartıştığını, annesinin tartışma sırasında eve girerek elinde tüfek bulunan oğlunu eve almadığı, oğlunun ise kapıyı açması için ilk önce evin dışında tüfekle bir el ateş ettiğini söylediği öne sürüldü. Ateşe rağmen annesinin kapıyı açmaması üzerine zanlının, evin mutfak penceresinden girerek, 2 yaşındaki kardeşi E.G.’nin yanında annesini başından vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Zanlının cinayette kullandığı tüfeğin evin çevresinde yapılan incelemelerde, çalıların arasında bulunduğu bildirildi.

Korkunç cinayette hayatını kaybeden Rahime G.’nin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Tepeköy Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.