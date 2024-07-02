İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2024 Salı / 26 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6808
  • EURO
    35,161
  • ALTIN
    2448.05
  • BIST100
    10343.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Annesini öldüren üvey babasını öldürdü

Kütahya'da bir genç, annesini av tüfeğiyle öldüren üvey babasını tabancayla vurarak öldürdü.

AA2 Temmuz 2024 Salı 08:44 - Güncelleme:
Annesini öldüren üvey babasını öldürdü
ABONE OL

Meydan Mahallesi Meltem Sokak'taki bir binanın dördüncü katından silah seslerinin duyulduğunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Ünal Koçer (53) ile eşi Sevgi Koçer'in (48) silahla vurularak öldürülmüş halde buldu.

Olay esnasında evde bulunan şüpheli Mehmet Furkan Ş. (19), Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptıkları incelemede, Ünal Koçer'in henüz belirlemeyen nedenle tartıştığı eşi Sevgi Koçer'i av tüfeğiyle öldürdüğü, Mehmet Furkan Ş'nin de annesini öldüren üvey babası Koçer'i tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çiftin cansız bedenleri, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Ünal Koçer'in kuaförlük yaptığı, eşi Sevgi Koçer'in ise toplum sağlığı merkezinde ebe olduğu öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.