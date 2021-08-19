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Annesini rehin aldı, PÖH devreye girdi

İstanbul Esenyurt'ta psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen ve evde bulunan annesini rehin alan şüpheli O.Y.'yi Polis ekiplerinin ikna çalışmaları işe yaramayınca şüpheliyi Özel Harekat Polisi tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

AA19 Ağustos 2021 Perşembe 23:53 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 23:53
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Alınan bilgiye göre, şüpheli O.Y., Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1997 Sokak'taki 6 katlı binanın 5. katında annesi G.Y.'yi rehin aldı.

Evden gelen bağrışmalar nedeniyle komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı şüpheli, annesini evde rehin tutmaya devam etti.

Ekipler, daireye girmek istediği sırada şüpheli O.Y, annesine darp girişiminde bulundu ve evde bulunan eşyaları da camdan sokağa attı.

Devreye giren Özel Harekat Polisleri, operasyon düzenleyip eve girdi ve şüpheli O.Y'yi etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan anne G.Y'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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