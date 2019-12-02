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Annesini uyurken öldürmüştü... Kan donduran ayrıntılar!

ADANA´da uyuşturucu parası vermediği için tartıştığı annesi Durdu Güden´i (54) başına odunla vurarak öldüren Erol Güden (33), tutuklandı. Güden, sorgusunda tartışmanın ardından yatan annesini, uyurken başına odunla vurarak, öldürdüğünü anlattı.

  • DHA
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Olay, dün Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 3810 Sokak'taki Güden Ailesi'nin evinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Erol Güden, 29 Kasım günü uyuşturucu parası yüzünden annesi Durdu Güden ile tartıştı. Erol Güden, tartışma sırasında evin camlarını kırdı. Anneyi büyük oğlu, kendi evine götürdü. Ancak anne Güden, Erol Güden´in sakinleştiğini düşünerek, önceki gün evine döndü. Ancak Erol Güden, annesinden bir kez daha uyuşturucu parası istedi. Olumsuz yanıt alınca da annesiyle tartışmaya başladı. Bu kez de araya sesleri duyan komşuları girdi. Aynı günün akşamında Erol Güden, diş ağrısı çekmeye başladı. Anne Güden, ambulans çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri, Güden´i yüksek dozda ağrı kesici aldığı için rahatsızlandığını belirleyerek, hastaneye götürdü. Tedavisinin tamamlanmasının ardından gece yarısı taburcu edildi. Geldiği evde annesiyle yeniden uyuşturucu parası için kavga etti. Komşular bir kez daha araya girip, kavgayı sonlandırdı. Dün sabah ise Erol Güden, Karslılar Mahallesi´ndeki ablasının evine giderek, para istedi. Kardeşinin hareketlerinden şüphelenen abla, ismi açıklanmayan diğer kardeşini arayarak, annesinin evine gitmesini istedi. Eve giden kardeş, annesini kanlar içinde yatakta buldu. İsmi açıklanmayan kardeş, 112 Acil'i aradı.  Kardeşleri, Erol Güden´i Cumhuriyet Polis Merkezi´ne teslim etti. Evde inceleme yapan polis, Durdu Güden´in başına sert cisimle defalarca vurularak öldürüldüğünü belirledi.
 
Erol Güden, ifadesi alınmak üzere Adana Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği´ne götürülürken, anne Güden´in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Güden´in kızları ise geldikleri olay yerinde sinir krizi geçirdi.
 
TUTUKLANDI
 
Erol Güden, sorgusunda uyuşturucu nedeniyle tartıştıklarını ardından annesinin uyuduğunu, kendisinin de evin girişinde bulunan odunu alarak, annesinin kafasına defalarca vurduğunu anlattı. Annesini öldürdükten sonra evden çıktığını, sabah da ablasına gittiğini söyledi. Yüzünde tırnak izleri olduğu görülen Erol Güden, sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Türk yolculara skandal muamele!

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