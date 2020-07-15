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Annesini ve ablasını öldüren eniştesini 20 yıl sonra öldürdü

Trabzon'da Adem Ergül (36), 20 yıl önce 7 aylık hamile ablası Özlem Çakmak ile annesi Havva Ergül'ü öldüren ve tahliye olan eniştesi Muzaffer Çakmak'ı, tabancayla vurarak öldürdü.Ergül, tutuklandı.

DHA15 Temmuz 2020 Çarşamba 17:37 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 23:03
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Yeni Mahalle’de Muzaffer Çakmak, 14 Mart 2000’de, 7 aylık hamile eşi Özlem Çakmak ve kayınvalidesi Havva Ergül’ü öldürdü. 55 yıl hapis cezası alan Çakmak, şartlı tahliye hükümlerini tamamladığı için 2016 yılında tahliye oldu. Anne ve ablası öldüğünde 16 yaşında olan Adem Ergül, önceki akşam O.B. ile M.B. isimli arkadaşlarına 'Size sütlaç ısmarlayacağım, Hamsiköy’e gidelim' dedi. Maçka ilçesinde otelin önüne gelen Adem Ergül, 'su alacağım' diyerek otomobili durdurdu. Araçtan inen Ergül, girdiği otelde çalışan Muzaffer Çakmak’ı tabancayla ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra elinde tabanca ile koşarak otomobile gelen ve 'annemin ve ablamın katilini öldürdüm' diyen şüpheli, arkadaşları ile olay yerinden uzaklaştı.

ARKADAŞLARI OTOMOBİLDEN İNDİRDİ

Arkadaşlarının otomobilden indirdiği Adem Ergül jandarmaya teslim oldu. Ergül, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı. O.B. ve M.B. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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