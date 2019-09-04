Annesinin sevgilisi öldürmüştü! Küçük Eymen'in kısa hayatından aile dramı çıktı

İZMİR’İN Buca ilçesinde annesi Mine Durak’ın sevgilisi Serkan E. tarafından dövülerek öldürüldükten sonra el ve ayakları bağlanarak poşet içinde kullanılmayan bir tandıra atılan küçük Eymen Sadık Durak’ın, 5 yıllık kısa hayatından bir aile dramı çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Eymen henüz 2 yaşındayken babası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bunun üzerine iki çocuğa birden bakamayacağını söyleyen anne Mine Durak, Eymen’den bir yaş küçük kız kardeşini Çocuk Esirgeme Kurumu’na verdi. Küçük kız daha sonra bir aileye evlatlık olarak verildi. Anne Mine Durak, yaklaşık bir buçuk

yıl önce de yine bakamadığı gerekçesiyle Eymen’i ki bir akrabasının yanına bıraktı. Bu süre zarfında oğlunu görmeye bir kez bile gitmeyen Mine Durak, 23 Temmuz tarihinde sevgilisi S.E. ile birlikte Eskişehir’e giderek, ‘Eymen’i denize götüreceğiz’ diyerek akrabasının yanından aldı. Eymen’in İzmir’e götürülmesinin ardından, Eskişehir'deki akrabaları görüntülü konuştukları sırada talihsiz çocuğun vücudundaki morluklarını görüp 15 Ağustos'ta şikayetçi oldu ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

DNA TESTİ YAPILACAK

Öte yandan küçük Eymen’in cenazesini almak için Eskişehir’den İzmir'e giden yakınları, Adli Tıp Kurumu’nda bir şok daha yaşadı. Ölümünün üzerinden çok zaman geçtiği için çürümeye yüz tutan Eymen’i yakınlarına teşhis edemedi. Eymen'in DNA’sı anneannesinden alınan örneklerle karşılaştırılacak. Öte yandan gözaltına alınan anne Mine Durak ve sevgilisi Serkan E. tutuklandı.