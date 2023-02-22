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Antakya ve Defne'de enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkılan 54 binanın enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

AA22 Şubat 2023 Çarşamba 14:17 - Güncelleme:
Antakya ve Defne'de enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı
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Hatay Valiliğince, arama kurtarma çalışması tamamlanarak web sitesinden adresleri duyurulan binaların enkazları kaldırılıyor.

Antakya'daki 80 binanın ardından bu ilçede ve Defne'de 54 binanın enkazının kaldırılmasına ilişkin duyuru yapıldı.

Söz konusu 54 binanın bulunduğu bölgelere gelen polis ve yıkım ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak şerit çekti.

Çalışmaya başlayan ekipler, enkazları kamyonlara yükleyerek başka alanlara götürüyor.

Enkaz kaldırma esnasında tehlike oluşturan binalar da kontrollü şekilde yıkılıyor.

Ana yol güzergahlarındaki çalışmalarda araç geçişleri görevliler aracılığıyla kontrollü sağlanıyor.

Bu arada, Defne ilçesi Turunçlu Caddesi'nde ara sokaklara girişleri engelleyen bina yıkıntıları kaldırıldı.

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