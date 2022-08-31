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Antalya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Antalya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA31 Ağustos 2022 Çarşamba 00:07 - Güncelleme:
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.42'de Antalya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 5,41 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 102,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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