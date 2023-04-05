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Antalya açıklarında gemi battı! Türkiye harekete geçti

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca açıklarında yabancı bandıralı ticari geminin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini bildirdi.

AA5 Nisan 2023 Çarşamba 09:42 - Güncelleme:
Antalya açıklarında gemi battı! Türkiye harekete geçti
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Vali Yazıcı, 14 mürettebatın bulunduğu gemide 2 personelin deniz yüzeyinden Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldığını ve Finike Devlet Hastanesi'ne getirildiğini belirtti.

Yazıcı, 3 personelin de diğer ticari gemiler tarafından kurtarıldığını kaydederek 9 personelin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada da saat 03.47'de İskenderun'dan Ukrayna'nın İzmail limanına intikal etmekte olan Gine Bisseou bayraklı ticari geminin batmak üzere olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede bulunan tüm gemilere genel acil yardım çağrısı yapıldığı, olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Korveti, 7 Sahil Güvenlik Botu, 2 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı sevk edildiği kaydedildi.

Arama kurtarma faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2 fırkateyn ve 2 helikopter ile destek verildiği, mürettebat 14 kişinin Suriye uyruklu olduğu, olayla ilgili Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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