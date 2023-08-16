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Antalya Akseki'deki orman yangınıyla mücadele sürüyor

Dün saat 13.45 sıralarında Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahaleyle devam ediliyor.

16 Ağustos 2023 Çarşamba 01:08 - Güncelleme:
Antalya Akseki'deki orman yangınıyla mücadele sürüyor
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Havanın kararması ve uçakların görevinin sonlandırılmasının ardından yangına 8 yer ekibi, 34 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 3 eskavatör, 2 gece görüşlü helikopter olmak üzere toplam 450 kişilik bir ekip müdahale ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda ekip ile vatandaşlar yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ederken jandarmanın yangını söndürmek için orman işçileriyle yaptığı omuz omuza mücadele cep telefonu kameralarıyla görüntülenip paylaşıldı.

Düden alanı mevkiinde devam eden yangın bölgesinde ağırlıklı olarak Kızılçam ve Karaçam ağaçlarının bulunduğu bildirildi.

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