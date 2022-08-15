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Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice otoyol projelerine ilişkin ihaleler ertelendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yürütülen Antalya-Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice otoyol projelerine ilişkin ihalelerin yapılacağı tarih ekim ayı olarak revize edildi.

AA15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:11 - Güncelleme:
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KGM'nin konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 15 Haziran'da ilana çıkılan "Antalya-Alanya Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşi İhalesi"nde süre uzatımına gidildi. Daha önce 25 Ağustos'ta yapılacağı duyurulan ihale, 6 Ekim 2022 tarihinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

Yine 15 Haziran'da ilanı yayımlanan ve 24 Ağustos'ta yapılması planlanan "Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşi İhalesi"nin tarihi de 5 Ekim 2022 saat 10.30 olarak belirlendi.

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