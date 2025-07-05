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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandı.

HABER MERKEZİ5 Temmuz 2025 Cumartesi 22:45 - Güncelleme:
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklandı.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgide, 2024 yerel seçimleri sırasında Böcek'in oğlu M.G. Böcek'in iş insanı Y.Y'nin ofisinde yaptığı bir görüşmede seçim çalışmalarıyla ilgili 25 milyon lira talep ettiği, bu miktarın karşılanmaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon liralık fatura ödemesi için iş insanıyla anlaşıldığı öne sürüldü.

Dosyada yer alan farklı bir detayda da şubat ayında M.G. Böcek'in, eski eşi Z.K. adına bir inşaat firmasından 30 milyon liraya ev satın aldığı ve bu bedelin yine iş insanı Y.Y. tarafından üç parça halinde inşaat firmasına ödendiği iddia edildi.

Firmaya yapılan ödemeye ilişkin banka hesap hareketleri ve dekontlarının MASAK raporlarında yer aldığı öğrenildi.

Başkan Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K'nin polisteki ifade işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Böcek ve Z.K, adliyeye sevk edildi.

Muhittin Böcek, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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