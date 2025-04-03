Antalya Diplomasi Forumu için geri sayım

Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF2025) dördüncüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, 11-13 Nisan'da Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Teması "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" olarak belirlenen forum, diplomasiyi, barış ve işbirliğinin itici gücü haline getirecek ortak stratejiler üzerinde çalışılması için dünyanın dört bir yanından katılımcıları bir araya getirecek.

Forum, ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve küresel sorunların ele alınmasının yanı sıra Antalya'nın turizmine de katkı sunuyor.

- "FORUM VE PASKALYA TATİLİ KENTTE CİDDİ HAREKETLİLİK SAĞLAYACAK"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, turizmciler olarak uzun yıllar Davos'a imrenerek baktıklarını emek verilerek oluşturulan ADF'nin Davos'un bir benzeri olduğunu söyledi.

Forumun devamlılığının önemli olduğunu anlatan Kavaloğlu, "Dünyanın kalbi Antalya'da atacak. Bu tür uluslararası kongrelerin ülkemizde yapılabilmesi çok ciddi pazarlama imkanı sunuyor. Forum diplomasi kadar turizm açısından da çok değerli. Turizm anlamında Antalya bilinen, tanınan bir yer ama bu tür organizasyonlar tanınırlığını daha da artırıyor. Forum, Paskalya tatili dolayısıyla gelişlerin yoğun olduğu bir dönemde düzenlediği için Antalya turizmine çok ciddi ivme ve hareketlilik kazandıracak." diye konuştu.

- "DÜNYA BASININDA ANTALYA KONUŞULACAK"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu ise forumun sadece diplomasi için değil turizm için de öneminin büyük olduğunu söyledi.

Sezon başında düzenlenmesinin bölgeye ciddi hareketlilik getireceğini belirten Saatçioğlu, "Aynı zamanda dört yıldır Antalya'da yapılıyor olması kentimizin ne kadar güvenli bir şehir olduğunu gösteriyor. Çok farklı ülkelerden cumhurbaşkanlarının, başkanların, diplomatların, gazetecilerin gelip, burada diplomasiyi konuşması çok önemli. Aynı zamanda Ukrayna-Rusya savaşını çözebilecek konular belki burada konuşulacaktır." ifadelerini kullandı.

Saatçioğlu, dünya basınında Antalya'nın konuşulmasının tanıtım için de önemli olduğuna işaret ederek, bu tarz etkinliklerin hem gurur verici hem de pazarlamada büyük katkısının olduğunu vurguladı.

Önemli organizasyona Türkiye'nin ev sahipliği yapmasının turizme artı yazacağını anlatan Saatçioğlu, "Antalya Diplomasi Forumu'na katılan yabancı misafirlerin daha sonra tatil için de geldiklerine şahit oluyoruz. Üç yıldır bunu deneyimliyoruz." dedi.

Antalya Spor Turizm Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Rıza Perçin ise ADF'nin turizmin yanında diplomasi ve uluslararası ilişkiler açısından önemli olduğunu kaydetti.

Turizmin kültürler arası köprü kuran ve ülkeler arasındaki ekonomik bağları güçlendiren en önemli sektörlerden olduğuna dikkati çeken Perçin, bu nedenle böyle prestijli etkinliklerde turizm sektörünün doğru temsil edilmesinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.