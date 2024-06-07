Antalya Havalimanı'nda uçuşlara fırtına engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Akdeniz bölgesinde hava sıcaklarının 1 hafta boyunca 30 derecenin üzerine çıkacağı uyarısının ardından turizm kenti Antalya'da sıcak hava etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 40 dereceye kadar yükseldiği kent merkezinde deniz suyu sıcaklığı 24 derece ölçüldü. Meteorolojinin uyarılarının ardından sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler soluğu Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde alırken, kent merkezi ise sıcaktan dolayı neredeyse boş kaldı. Ancak saat 15.30 sıralarında kısa süreli yağmur ve fırtına Antalya'da yaşamı felç etti.

YAĞMURLA BERABER SAHİLİ TERK ETTİLER

Bir anda bastıran şiddetli yağış ve rüzgara sahilde yakalananlar sahili boşalttı. Vatandaşlardan bazıları plaj şemsiyeleriyle kendilerini korurken, bazıları ise kıyafet ve havlularıyla yağmurdan korunmaya çalıştı. 2 çocuğuyla beraber Konyaaltı Sahili'ne serinlemeye gelen Cesim Ateş, "Sahile çocuklarla yüzmeye geldik. Hava sıcaktı ancak yağmur yağdı. Hava güzeldi ama birden bozdu. Çocuklar denizin biraz keyfini çıkardı ancak yağmurla beraber eve dönmek zorunda kaldık" dedi.

FALEZLERDEKİ BAYRAK YIRTILDI

Yağmur ve şiddetli rüzgardan dolayı Falez Seyir Terası üzerinde yer alan Türk bayrağı zarar gördü. Antalyaspor bayrağıyla beraber aynı yerde bulunan bayrak, fırtına sonrasında indirildi.

15 DAKİKALIK YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

15.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren şiddetli fırtına ile yağışa hazırlıksız yakalanan Antalyalılar kaçış noktası olarak otobüs durakları ya da apartman altlarını tercih etti. Yağışla beraber şehir merkezindeki yollarda trafik meydana gelirken, bazı noktalarda da su birikintileri oluştu. Rüzgarla devrilen ağaçlar, park halindeki otomobillere zarar verdi. Bazı binaların çatısı uçtu.

HAVALİMANINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Antalya Havalimanı'nda şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle devam eden genişletme çalışmaları kapsamındaki inşaat sahasından yaklaşık 5 dakika süren bir toz fırtınası yaşandı. İnşaat sahasından fırtına sebepli kalkan toz bulutları sebebiyle havalimanındaki uçakların iniş ve kalkışları da kısa süreliğine durduruldu. Kısa süreliğine toz fırtınasının dinmesinin ardından havalimanı uçuş trafiği yeniden normale döndü.

TRAMVAY SEFERLERİ AKSADI

Antalya'da şiddetli yağış elektrik kesintisine neden oldu. Kesinti nedeniyle tramvay seferleri aksadı. Fatih- Expo- Havaalanı hatlarında çalışan tramvaylar elektrik kesintisinden dolayı bulundukları duraklardan hareket edemedi. Yağmurun da başlamasıyla birlikte yolcular vagonlardan dışarı çıkamadı, bazı yolcular otobüs duraklarına yürüdü. Saat 15.45'de hatlara yeniden elektrik verilmesiyle birlikte tramvaylar hareket etti.