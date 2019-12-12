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Antalya için ''kırmızı kodlu'' uyarı kaldırıldı

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Antalya için 'kırmızı kodlu' uyarının kaldırıldığı açıklandı.

  • İHA
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Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Antalya için "kırmızı kodlu" uyarının kaldırıldığı açıklandı. 

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