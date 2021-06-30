İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2021 Çarşamba / 20 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6859
  • EURO
    10,3439
  • ALTIN
    491.413
  • BIST100
    1366.59
Güncel

Antalya- Konya karayolu ulaşıma kapatıldı

Antalya- Konya karayolunun Gündoğmuş ilçe kavşağı yakınında orman yangını çıktı. Karayolu, güvenlik amacıyla ulaşıma kapatılırken, yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

DHA30 Haziran 2021 Çarşamba 14:59 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 14:59
ABONE OL

Antalya- Konya karayolunun Manavgat ilçesi yakınlarındaki Gündoğmuş kavşağında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Yangın helikopterlerinin yanı sıra karadan da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, çevre ilçelerden gelen yangınla mücadele ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yayılırken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya- Konya karayolunu ulaşıma kapatarak güvenlik önlemi aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.