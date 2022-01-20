İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı
Güncel

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor. Yol kenarında karın kalındığı ise 2 metreye yaklaştı.

IHA20 Ocak 2022 Perşembe 11:50 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 11:51
ABONE OL

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor. Antalya-Konya karayolunda yağan yoğun kar nedeni ile yol kenarında biriken ve yüksekliği 2 metreyi bulan karlar da iş makineleriyle yolun dışına taşınıyor.

Karayolları Alacabel karla mücadele ekipleri sorumluluk sahaları içerisindeki Akseki'nin Yarpuz Mahallesinden itibaren Seydişehir kaçış rampası arasında bulunan ve yol kenarına yığılan yer yer 1-2 metre yükseklikteki karları kar savurma makinesiyle dışarı atıyor.

  • Antalya-Konya karayolu
  • Alacabel

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.