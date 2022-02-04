İSTANBUL 6°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Güncel

Antalya-Konya yolu 6 saat sonra ulaşıma açıldı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Alacabel mevkisindeki kar yağışı ve tipi nedeniyle 6 saat ulaşıma kapalı olan Akseki-Seydişehir yolu, ekiplerin çalışmasıyla gece saatlerinde tek şeritten ulaşıma açıldı.

DHA4 Şubat 2022 Cuma 11:03 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 11:04
ABONE OL

Antalya Akseki'de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimi bulurken, bazı yüksek kesimlerde yer yer 80 santimetreyi aştı. Saat 18.00 sıralarında kar yağışı ve kuvvetli tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılan Akseki-Seydişehir kara yolunda 6 saat ulaşım sağlanamadı. Bu zaman diliminde 1825 metre rakımlı Alacabel'de kar ve tipi nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer sıfırlandı.

Karayolları Antalya ve Alacabel ekiplerinin çok sayıda iş makinesiyle yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışmasının ardından gece saatlerinde ulaşım, tek şeritten gerçekleştirildi. Ekipler, kar temizliğine devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.