Antalya merkez ve bazı ilçelerinde, kış lastiği zorunluluğu uygulanmayacak Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde; yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda her yılın 1 Aralık ile diğer yılın 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildiği kaydedildi.