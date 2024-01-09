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Antalya merkezli 10 ilde suç örgütüne operasyon

Antalya merkezli 10 ilde suç örgütüne yönelik 'Vurgun Operasyonu'nda 32 şüpheli gözaltına alındı.

AA9 Ocak 2024 Salı 15:37 - Güncelleme:
Antalya merkezli 10 ilde suç örgütüne operasyon
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen projeli çalışmalar kapsamında 5 farklı şirket üzerinden 11 ayrı müştekinin 50 milyon 440 bin lira dolandırıldığı tespit edildi.

Antalya merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli, Kayseri, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Çorum ve Afyonkarahisar'da 34 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 32 şüpheli yakalandı. Zanlılara ait 3 depodaki mallara, sahte çekler ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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