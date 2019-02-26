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Antalya merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: 6 tutuklama

Antalya merkezli 22 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 22 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 30'u muvazzaf 36 askeri personelin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şüphelilerden 2'sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4'ünün Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 30'unun Jandarma Genel Komutanlığı personeli olduğu kaydedildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlının, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı bildirildi.

Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

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