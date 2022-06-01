İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2022 Çarşamba / 2 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,4292
  • EURO
    17,6338
  • ALTIN
    967.409
  • BIST100
    2577.29
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antalya merkezli FETÖ'nün öğrenci yapılanması operasyonunda 8 kişi tutuklandı
Güncel

Antalya merkezli FETÖ'nün öğrenci yapılanması operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Antalya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i tutuklandı.

AA1 Haziran 2022 Çarşamba 10:20 - Güncelleme:
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin kentteki 2 üniversitede öğrenci yapılanması arayışında olduğu, belirlenen öğrencilerin evlerinde örgüt propagandası yapan kişilerin konakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Antalya, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Isparta, Denizli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheliyi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 16 zanlıdan 8'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 6 şüphelinin arandığı bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.