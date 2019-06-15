Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünden 'Atatürk büstü'yle ilgili açıklama: Provokatif eyleme dönüştürme amacı var Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünden, Atatürk büstünün lisenin bahçesindeki metruk binanın damına konulduğu iddiasına ilişkin, 'Atatürk büstüne herhangi bir zararın verilmediği, büstün fotoğrafını çekip basına verenler tarafından depodan alındığı ve provokatif eyleme dönüştürmek amacıyla yapıldığı değerlendirilmektedir.' açıklamasında bulunuldu.