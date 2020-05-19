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Antalya Müftülüğü, Etiyopyalı yetimlerin yüzünü güldürdü

Antalya İl Müftülüğü, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yetim çocuklara bayramlık giysi ve ayakkabı dağıttı.

AA19 Mayıs 2020 Salı 18:35 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 18:35
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Müftülük, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Addis Ababa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğiyle iş birliği çerçevesinde, 140 yetimi bayramlıklarla sevindirdi.

Din Hizmetleri Müşaviri Cemil Alıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramlıkların yanı sıra bu hafta 135 aileye de gıda paketi ulaştıracaklarını söyledi.

Yetimlerden 13 yaşındaki Sumaya Cemal, "Türkiye'den geçen sene verilen hediyeleri alan çocuklardan biriydim ve bu sene de bayramlık yeni kıyafet ve ayakkabılar aldığım için çok mutluyum. Burada hediye alan herkes çok mutlu." ifadesini kullandı.

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