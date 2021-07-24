İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2021 Cumartesi / 14 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5492
  • EURO
    10,0853
  • ALTIN
    495.469
  • BIST100
    1351.59
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometre araç kuyruğu
Güncel

Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometre araç kuyruğu

Muğla ve ilçelerine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin dönüş yolculuğu başladı. Antalya-Muğla karayolunda yoğunluk nedeniyle 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sürücüler 7 kilometrelik Sakar Rampası'nı 45 dakikada geçebildi.

DHA24 Temmuz 2021 Cumartesi 15:13 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 15:14
ABONE OL

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerine sahip Muğla, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla tatilcilerin akınına uğradı. Muğla'ya, tatil boyunca yaklaşık 4 milyon yerli turist geldiği belirtildi.

Bayram tatili boyunca otel, apart, pansiyon ve çadırlarda konaklayan tatilciler, geri dönüş için yollara çıktı. Bodrum, Marmaris, Datça ve Fethiye ilçelerinden araçlarıyla hareket eden tatilciler, Antalya-Muğla karayolunda 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Sürücüler 7 kilometrelik Sakar Rampası'nı 45 dakikada geçebildi.

Tatilcilerin dönüş güzergahında herhangi bir kaza, aksaklık yaşanmaması için Muğla Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de önlem aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.