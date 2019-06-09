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Antalya turizminde yeni rekor

Antalya'ya 8 Haziran Cumartesi, hava yoluyla 85 bin 205 turist geldi. Bu rakamla kentte tüm zamanların gün rekoru kırıldı.

  • DHA
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Türkiye'nin en önemli döviz girdisi kaynaklarından turizm sektöründe, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, 2019 yılının ilk aylarından bu yana kırdığı rekorlara yenisini ekledi. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan kentte, bu yıl sonuna kadar toplamda 16 milyon yabancı turist hedefleniyor.
 
MAVİ BONCUKLU PAYLAŞIM
 
 
Antalya turizmi, 8 Haziran'da yeni bir rekor kırdı. Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı mavi boncuklu paylaşımda, 8 Haziran Cumartesi günü Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısının 85 bin 205 kişi olduğunu belirterek, bu rakamın tüm zamanların gün rekoru olduğunu açıkladı.
 
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre 1 Ocak'tan 8 Haziran'a kadar gelen yabancı turist sayısının 3 milyon 870 bin 211 olduğu kaydedildi. Turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik artış yaşandı. 1- 8 Haziran tarihleri arasında ise 1 milyon 570 bin 422 kişi geldi. Haziran ayı rakamı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı.

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