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Antalya Valiliği'nden orman yangınlarına ilişkin açıklama

Antalya Valiliği, izin verilen piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlık alanlara girişlerin 7 Haziran-31 Ekim arasında yasaklandığını bildirdi.

AA7 Haziran 2024 Cuma 21:01 - Güncelleme:
Antalya Valiliği'nden orman yangınlarına ilişkin açıklama
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Valilikten yapılan açıklamada, yazın gelmesiyle ormanlık alanlar ve tarım arazilerinde araç ve insan hareketliliğinin önemli ölçüde arttığının gözlemlendiği belirtildi.

Bu artışa bağlı olarak orman yangınları yaşanabileceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "Orman yangınlarının önlenmesi" konulu genelge yayımlandığı kaydedildi.

Söz konusu genelgede, alınan tedbirler şöyle sıralandı:

"Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmek, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak, ormanlara yakın mesafede anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak yasaktır. Ormanlık alanların 4 kilometre civarındaki yerlerde havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmayacaktır. Belirlenen piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlara girişler 7 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında yasaktır. Piknik ve mesire yerlerinde de 31 Ekim tarihine kadar 21.00 ve 08.30 saatleri arasında mangal, semaver ve ateş yakılmayacaktır."

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