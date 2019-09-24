Antalya Valiliği'nden 'Thomas Cook' açıklaması:1050 turist ülkelerine gönderildi

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Thomas Cook Turizm Firmasının misafirlerinden bugün itibarıyla 5 uçakla 1050 turist havalimanımızdan güvenli şekilde ülkelerine gönderilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Bu arada, iflas eden Thomas Cook şirketinin rezervasyonuyla Antalya'ya gelen İngiliz turistlerin, güvenli şekilde ülkelerine gönderilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.